Svolta nel caso Omerovic, il 36enne disabile di etnia rom, precipitato da una finestra del suo appartamento a Roma il 25 luglio scorso durante un controllo di polizia: il fascicolo aperto dalla Procura di Roma per tentato omicidio a carico di ignoti avrebbe ora degli indagati. A dirlo è Arturo Salerni, avvocato della famiglia Omerovic, durante la conferenza stampa alla Camera sul caso: “Dalle convocazioni arrivate, sappiamo che l’indagine non è più contro ignoti ma ci sono degli indagati”, ha detto.

Intanto Riccardo Magi ha chiesto nuovamente un intervento della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese: “Ad oggi non è ancora arrivata dalla ministra Lamorgese una risposta all’interrogazione che ho presentato quasi venti giorni fa e che riguarda non gli aspetti di competenza dell’autorità giudiziaria, ma come l’amministrazione dell’Interno abbia risposto a questi fatti”, ha detto. “Non rispondere è una mancanza di rispetto istituzionale nei confronti del Parlamento – aggiunge -. Se non arriverà una risposta dalla ministra, mi farò carico di ripresentare l’interrogazione al prossimo ministro dell’Interno”

