L'attività della guardia di finanza di Trieste ha portato a misure cautelari per 38 persone

(LaPresse) Maxi operazione internazionale di droga tra Italia e Colombia eseguita dalla guardia di finanza di Trieste. I finanzieri hanno sequestrato 4,3 tonnellate di cocaina: in corso di esecuzione misure cautelari a carico di 38 persone tra Europa e Colombia. Sequestrati anche quasi 2 milioni di euro in contanti. Si tratta, secondo la guardia di finanza, di uno dei più grandi sequestri mai avvenuti in Europa: si stima che la droga sia stata pagata circa 96 milioni di euro dai gruppi criminali acquirenti. Sul mercato italiano, invece, la vendita al dettaglio ne avrebbe più che duplicato il valore finale, arrivando ad un prezzo di almeno 240 milioni di euro.

