Il piccolo di un anno e mezzo era stato ricoverato ieri in gravi condizioni

(LaPresse) – Il bambino di un anno e mezzo, caduto ieri in una vasca biologica nel Ferrarese, è deceduto questa mattina. Lo hanno fatto sapere i carabinieri di Ferrara. Il bimbo era caduto in una vasca che raccoglieva acque reflue e che era interrata nel cortile dell’abitazione, che è parte comune con la ditta della famiglia. Il bambino era stato trasportato in ospedale in condizioni gravi.

