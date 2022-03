In grado di ospitare 250 persone, sarà allestito a Michalovce

Un campo, messo a disposizione dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia e in grado di ospitare 250 persone, è partito nella mattinata di venerdì 18 marzo da Palmanova diretto a Michalovce, in Slovacchia. Sarà allestito per ospitare i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina. A seguito del convoglio anche volontari, personale tecnico, funzionari regionali e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, che lavoreranno al montaggio delle 30 tende complete di illuminazione, riscaldamento, letti, servizi e una cucina da campo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata