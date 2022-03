L'ennesimo femminicidio a Pontecagnano Faiano: la vittima aveva 30 anni

Uccisa da un colpo di pistola alla testa. La tragedia è avvenuta a Pontecagnano Faiano, comune in provincia di Salerno. Anna Borsa, 30 anni, è stata freddata da un proiettile in un salone di parrucchiere in via Tevere, dove lavorava. A impugnare l’arma, per gli inquirenti, l’ex fidanzato, Alfredo Erra, che, da una prima ricostruzione, avrebbe raggiunto la donna all’interno dell’attività e avrebbe esploso una serie di colpi. Uno di questi avrebbe ferito anche l’attuale compagno della vittima; ricoverato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo, 40 anni, si è immediatamente dato alla fuga a piedi.

Il killer in fuga ritracciato nel pomeriggio dai carabinieri

Le forze dell’ordine si sono messe prontamente a caccia del presunto killer, con un lavoro in sinergia dei diversi corpi della zona, utilizzando anche un elicottero. E’ stato rintracciato nel primo pomeriggio in una stazione di servizio dell’autostrada A2, nei pressi di San Mango Piemonte, sempre nella provincia di Salerno. Avrebbe abbandonato l’auto a Fuorni, proseguendo la fuga a piedi. Avrebbe attraversato alcune campagne per poi scavalcare il guardrail e ritrovarsi nell’area di servizio dove è stato bloccato dalla Polizia Stradale. E’ stato sottoposto a fermo per omicidio. Se le ipotesi saranno confermate, si tratta dell’ennesima storia di femminicidio.

Sul profilo social dell’uomo, preso d’assalto dagli insulti di centinaia di utenti, messaggi che, letti con il senno di poi, lasciavano presagire le tragiche intenzioni. Uno su tutti: “Abbiamo camminato insieme dall’adolescenza, ma volevi mettermi lo sgambetto. Ma nel fosso ci vai tu, credimi”, scriveva qualche giorno fa in dialetto. O ancora “se ti bacerà sentirà il mio sapore”, “Possono prendersi gli scarti, perché il meglio l’ho dato io (sempre in dialetto)”. Parole di rabbia e frustrazione, al termine, a quanto si apprende, di una relazione durata poco meno di un anno.

Una notizia che ha sconvolto la comunità che, nella serata di martedì, si è ritrovata in piazza Sabbato per un abbraccio simbolico alla famiglia della vittima. “Una notizia che sconvolge la nostra comunità. Una giovane ragazza ha perso la vita a causa di un tragico omicidio. La Città intera si stringe intorno alla famiglia. Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma”, ha commentato il sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara. Sofferenza espressa anche dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “Profondo dolore, l’ennesima vittima di una violenza sconcertante ed ancora più inaccettabile. Siamo vicini alla famiglia, agli amici di Anna e a tutta la comunità di Pontecagnano Faiano. Ribadiamo l’impegno della Regione Campania contro la violenza sulle donne e di genere. Chiunque si senta in pericolo o sotto minaccia non esiti un attimo a denunciare e a rivolgersi alla rete antiviolenza. Troverà protezione, solidarietà ed aiuto”.

