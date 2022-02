Il Eugenio Bravo posta un video su Facebook

(LaPresse) Dopo il caso della pattuglia della polizia presa a calci a Torino domenica sera Eugenio Bravo, segretario provinciale del Siulp Torino, ha postato un video su Facebook: “Questa non è una novità perché sono anni che le forze dell’ordine vengono aggredite, dalle tifoserie straniere o italiane, dai delinquenti durante i controlli del territorio, durante le manifestazioni da chi non è manifestante eppure nulla si sta facendo per tutelarli”. Bravo prosegue dicendo che “bene hanno fatto gli agenti ad allontanarsi velocemente perché, se fossero scesi dalla macchina per cercare di capire cosa stesse succedendo, non oso pensare cosa sarebbe successo e come sarebbe finita”. “Le forze dell’ordine stanno pagando un prezzo molto alto: ogni tre ore un appartenente alle forze dell’ordine viene ferito. Mi sembra sia il momento di cominciare a pensare seriamente a una legge che tuteli queste persone”, conclude Bravo.

