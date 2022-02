Faceva parte della 'banda della monetina'

(LaPresse) Faceva parte della ‘banda della monetina’ un pericoloso ricercato di origini peruviane, evaso da Torino il 18 marzo 2015, arrestato dopo che per sette anni è riuscito a sfuggire a un mandato di cattura internazionale. L’uomo è considerato dai carabinieri di Torino membro di una banda più ampia: arrestati a Venaria (Torino) anche altri tre componenti del gruppo criminale, di 25, 54 e 42 anni, anche loro di origini peruviane. Tutti utilizzavano, secondo gli investigatori, la tecnica della monetina per i loro furti: uno faceva cadere diverse monete a terra facendo rumore e approfittando della distrazione delle vittime l’altro rubava borse o oggetti di valore dalle auto delle vittime. Due dei componenti erano però stati scoperti e sottoposti all’obbligo di dimora ma hanno poi tentato di fuggire in Spagna nonostante il diviero. La merce rubata veniva nascosta a casa di insospettabili anziani, all’oscuro di tutto, grazie alla complicità delle loro badanti. I carabinieri avevano eseguito sei perquisizioni e sequestrato 300mila euro di merce rubata, 90mila euro in contanti e 500 dollari americani, oltre a documentazione riconducibile a transazioni fraudolente in direzione del continente sudamericano.

