Nella notte scontro frontale in provincia di Lucca: morta una 20enne

Due cugini di 29 anni sono morti in un incidente stradale sulla SS 106 jonica a S. Sostene (Catanzaro). I due giovani, originari di Locri (Reggio Calabria) erano a bordo di una Peugeot 207 che per motivi in corso di accertamento ha perso aderenza con l’asfalto finendo fuori strada. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre uno dei due corpi rimasti incastrati fra le lamiere.

A Lucca, invce, nella notte una ragazza di 20 anni è morta e altri quattro giovani feriti, due dei quali in gravi condizioni, in un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata, nella frazione di San Lorenzo a Vaccoli, lungo la via nuova per Pisa. Secondo le prime ricostruzioni, due auto, una Volkswagen Polo su cui viaggiavano quattro ragazzi e una Mercedes con il solo conducente a bordo, si sono scontrate frontalmente. La ventenne, che era tra i passeggeri della Polo, è apparsa subito in condizioni disperate, e malgrado i ripetuti tentativi di rianimarla è deceduta poco prima della mezzanotte all’ospedale di Lucca. Tutti i feriti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale lucchese, ma per due di loro, vista la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Pisa.

