Un terzo lavoratore rimasto ferito è poi deceduto in ospedale

(LaPresse) Grave incidente sabato mattina a Torino: una gru è crollata in via Genova ed è finita contro un palazzo: tre operai sono rimasti uccisi. L’ultima vittima è deceduta in ospedale per le gravissime ferite. Feriti due passanti. Sul posto sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata