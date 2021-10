La vittima sarebbe di origini romene. Indagano i carabinieri

Avrebbe trovato dei ladri nella sua casa a Santopadre, in provincia di Frosinone, e avrebbe aperto il fuoco. Ucciso un uomo di origini romene mentre si sarebbero dati alla fuga due o tre persone che erano con lui. A sparare il proprietario di una tabaccheria che in passato aveva già subito dei furti. Sul caso stanno indagando i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.

