Sono i giorni decisivi per la vertenza, lunedì un nuovo incontro con il governo

(LaPresse) Sit in degli operai della Whirlpool e dei rappresentati sindacali di Fim, Fiom e Uilm davanti alla sede della Regione Campania in via Santa Lucia a Napoli, nei giorni decisivi della vertenza. “Lunedì abbiamo ancora un incontro con Orlando e Giorgetti, che tra l’altro è negli Usa e si è impegnato a interloquire con i vertici americani – spiegano dal presidio – Ci deve essere illustrato il piano industriale del consorzio”. Gli operai e i rappresentanti sindacali chiedono poi concretezza: “Non è poco l’impregno del Ministro Orlando. Però sono oltre tre anni che la sentenza non ha sbocco. Vogliamo vedere concretezza degli impegni, ne abbiamo sentiti tanti di ministri che prendevano impegni, Di Maio, Patuanelli. Questi ministri hanno detto di fare tanto ma ancora siamo fermi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata