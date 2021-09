La leader di Fdi: "Serve una scelta strategica perché questo problema ce lo porteremo dietro per un pò"

(LaPresse) “Sulle bollette sosterremo qualsiasi proposta del governo e faremo le nostre per impedire che arrivi questa annunciata mazzata”. Lo dice la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine della manifestazione di Fdi in Piazza del Popolo a Roma. “Dico sommessamente che noi lo avevamo annunciato che le cose sarebbero andate così ed anche le scelte strategiche dell’Ue ci hanno portato qui – aggiunge – questo problema si può calmierare ma dopo deve essere fatta una riflessione strategica perché ce lo porteremo dietro per un pò”, conclude Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata