Operazione della Finanza di Termini Imerese

(LaPresse) – La Finanza di Termini Imerese, nel palermitano, ha sequestrato oltre 700 dispositivi di protezione individuale non a norma. In particolare, le fiamme gialle, in località Altavilla Milicia, hanno sottoposto a controllo un autoveicolo condotto da un rappresentante di vari prodotti, intento a trasportare beni, tra i quali 781 mascherine generiche detenute per la tentata vendita in violazione del Codice del Consumo. Dall’esame della merce, le fiamme gialle hanno accertato che le mascherine, non presidi medici, erano prive dei dati identificativi del produttore e/o distributore, nonché delle ulteriori indicazioni minime. I militari hanno segnalato il commerciante alla Camera di Commercio ai sensi del Codice del Consumo che prevede, oltre al sequestro amministrativo della merce non a norma, l’irrogazione della sanzione amministrativa che varia da un minimo di 516 a un massimo di 25.823 euro.

