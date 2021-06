Il 44enne, pregiudicato, si aggirava per la stazione Termini

(LaPresse) – Un 44enne ghanese, armato di coltello, è stato colpito a un gluteo, da un proiettile sparato da un poliziotto della Polfer a seguito di un breve inseguimento da parte degli agenti. E’ accaduto ieri sera, intorno alle 20, nelle vicinanze della stazione Termini, a Roma. L’uomo, un pregiudicato, è stato trasportato all’ospedale Umberto I per medicare la ferita. Il video è stato condiviso anche dal leader della Lega Matteo Salvini: “Adesso magari qualche radical chic di sinistra criticherà il poliziotto, non il delinquente armato di coltello (e pluripregiudicato) che minacciava le persone a Roma vicino a stazione Termini… Sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine!”, ha scritto Salvini.

