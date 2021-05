L'artista e amico del cantautore: "Non ha mai avuto paura della morte

(LaPresse) “Tutti sapete chi era Franco, la sua grandezza e le meraviglie che c’ha regalato. Credo che questo possa bastare per andare avanti in un certo senso. È stato l’artefice del suo destino e mi piace pensare che sia stata una sua scelta. Lui non ha mai avuto paura della morte”. Così Luca Madonia, artista ed amico personale di Franco Battiato, parlando davanti alla villa del cantautore a Milo, nel giorno dei suoi funerali tenutisi in forma privata davanti a un numero ristretto di parenti e amici.

