Numerosi gli esercizi italiani che hanno aderito all'iniziativa promossa dalle associazioni del commercio

(LaPresse) “Chiudiamo perché vogliamo aprire”, questo lo slogan dell’iniziativa promossa dalle associazioni del commercio, Ancd-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Cncc–Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione. “Con questa iniziativa”, si legge in un comunicato diffuso dalle associazioni, “le sigle vogliono dar voce ai 780.000 lavoratori che chiedono l’immediata revoca delle misure restrittive che da oltre 6 mesi impongono la chiusura dei negozi nei festivi e prefestivi, i giorni più importanti della settimana, in termini di ricavi, e fondamentali per aiutare la ripresa economica delle attività commerciali e del Paese”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata