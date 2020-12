Manifestazione davanti al consolato americano

(LaPresse) Gli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli si sono radunati all’esterno del Consolato americano sul Lungomare partenopeo per consegnare al console Mary Avery una maglietta e una lettera indirizzate al nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Le politiche di Trump erano non inclusive, ci chiudevano nei rapporti. Se c’è un rapporto vero tra Usa e Italia vanno rispettati anche i principi e gli accordi – spiegano i lavoratori – Chiediamo a Biden di tenere conto della lunga alleanza tra i due Paesi non solo politica ma anche commerciale”.

