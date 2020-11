Covid, da oggi scattano le "nuove zone"

Italia ancora suddivisa in aree a più o meno rischio, con chiusure mirate per contrastare il Coronavirus: Da oggi Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria entrano nell'area arancione, mentre la Provincia autonoma di Bolzano passa tra quelle ad alto rischio. In forse la Campania: per De Luca deve restare zona gialla mentre il governo attende nuovi dati. Il governo cerca di scongiurare il lockdown nazionale, come ribadito dal premier Conte in un'intervista alla Stampa: "Al lavoro per evitarlo, siamo pronti ad aumentare i ristori anche nel 2021" ha precisato il presidente del Consiglio.