Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità lombardo, Guido Bertolaso: "Risultati significativi, da prendere con grande attenzione"

Si alza l’allerta per le possibili ripercussioni sulla popolazione italiana dell’ondata di Covid in Cina dopo i risultati dei primi test sui passeggeri arrivati a Malpensa dal territorio cinese. “I risultati sono significativi e da prendere con grande attenzione. Due sono i voli testati, arrivati a Malpensa dal 26 di dicembre: il volo Neos/NO 00977 arrivato alle 6.20 con 92 passeggeri ha visto il 38% di questi positivi (35). Molto significativa la percentuale di positivi sul secondo volo, un Air China International arrivato alle 18.55 con a bordo 120 passeggeri: di questi 62, pari al 52%, sono risultati positivi“, ha detto l’assessore alla Sanità lombardo, Guido Bertolaso, in una conferenza stampa.

