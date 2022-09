Per tutti gli over 12 come terza e quarta dose

Da oggi parte una nuova fase della campagna vaccinale contro il Covid. Sarà infatti sarà possibile prenotarsi per ottenere il vaccino aggiornato, come ha annunciato il direttore dell’Aifa Nicola Magrini nel corso della conferenza stampa. “Lunedì – ha spiegato – si potranno iniziare le prenotazioni delle dosi a livello regionale. È un primo passo importante: siamo all’inizio della stagione autunnale e le raccomandazioni per i soggetti fragili e le diverse categorie sono quelle già vigenti”.

Non solo prenotazioni. Sempre da oggi al via anche la somministazione dei vaccini bivalenti. “Ci troviamo di fronte ad un cambio di paradigma; i vaccini sono efficacissimi nel proteggere dalla malattia grave e dalla morte”, ha sottolineato Giovanni Rezza, direttore della Prevenzione generale del Ministero della Salute. “Il vero successo è stato far diminuire le ospedalizzazioni – ha aggiunto – Ora andiamo verso una tipologia di strategia vaccinale che ricorda quella dell’influenza e cioè proteggere le persone a rischio”.

Le prime dosi di vaccini bivalenti, cioè adattati alle varianti Omicron, sono già arrivate nelle Regioni. L’arrivo dei nuovi farmaci potrebbe dare un nuovo impulso alla campagna vaccinale che, soprattutto per le quarte dosi fatica a prendere slancio. Tanti gli appelli a fragili, over 80 e personale sanitario che non hanno sortito grandi effetti. Il ministero della Salute ha chiarito che i vaccini aggiornati possono essere somministrati a tutti gli over 12 come terza e quarta dose. Se anche questo appello cadrà nel vuoto lo vedremo nei prossimi giorni.

