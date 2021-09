Manifestazione davanti al Ministero della Salute. "No alla sospensione dal lavoro"

(LaPresse) Circa 200 operatori sanitari hanno protestato davanti al Ministero della Sanità a Parigi contro la decisione delle autorità francesi di sospendere dal lavoro, da mercoledì 15 settembre, chiunque non sia in grado di presentare il Green Pass, cioè l’avvenuta immunizzazione dal Covid. Le autorità hanno annunciato che circa 300.000 operatori sanitari non sono ancora vaccinati nonostante la minaccia di sospensione dal lavoro. Gli operatori sanitari guidati dai sindacati CGT e UNSA hanno protestato contro il provvedimento. Molti dei manifestanti sono vaccinati, ma sono scesi in piazza per mostrare il proprio sostegno ai colleghi che rischiano la sospensione.

