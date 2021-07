Aumentano gli ingressi nei reparti ordinari (+38), nessuno in terapia intensiva

Sono 5.057 i nuovi casi di Covid-19 individuati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 4.302.393 cittadini contagiati da inizio pandemia. I dati emergono dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Sono 15 i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore trai pazienti in cura per il Covid-19, dato che ha portato a 127.920 le vittime italiane della pandemia.

Tasso positività in crescita al 2,3%

Sono 219.778 i tamponi eseguiti da ieri in tutta Italia, e ben 75.555.232 da inizio pandemia. Il tasso di positività è dell’2,3%, in aumento rispetto all’1,8% di ieri.

38 nuovi pazienti nei reparti Covid, nessuno in terapia intensiva

Sono 38 i pazienti ricoverati nelle ultime 24 ore nei reparti Covid, portando così il numero dei letti occupati a 1.392 . Ben 158 pazienti sono in terapia intensiva, ma nessuno si è aggravato da ieri, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute.

1.483 dimessi o guariti da ieri, 4.119.607 in totale

Sono 1.483 i pazienti dimessi o guariti dal Covid-19 da ieri, portando così il totale a 4.119.607 dall’inizio della pandemia.

