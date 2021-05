Vertice per verificare la possibile modifica dei parametri che determinano i colori

E’ in programma mercoledì, secondo quanto si apprende, un incontro tra il Governo e le Regioni per valutare la possibile modifica dei parametri che determinano la fascia di colore delle regioni. In particolare sarebbe in discussione una revisione dell’indice Rt.

