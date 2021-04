La leader di Fdi: "Siamo al punto di partenza"

(LaPresse) – “Non so cosa intenda precisamente il ministro Speranza, quando dice di non soffiare sull’inquietudine delle persone. Se sono inquiete perché dopo un anno e mezzo siamo al punto di partenza. E chi lo dice, come me, lo fa per segnalare che qualcosa non è andato. Se ci avessero ascoltato, forse le cose sarebbero andate diversamente”. Lo dice il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, rispondendo alle domande al termine della conferenza stampa del partito sulla nuova regolamentazione bancaria europea sul default dei creditori. “E’ un anno che chiediamo che senso ha tenere chiusi i teatri, dove puoi tenere distanziate le persone, mentre nei mezzi pubblici le persone sono ammassate – aggiunge – Siamo in un simil-lockdown, dopo un anno e mezzo. Qualcuno ci deve dare una risposta”. E sui vaccini: “Ora è arrivato il generale Figliuolo che, da persona intelligente, ha dato seguito a una banale rivendicazione di FdI”.

