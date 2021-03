Gli stranieri possono arrivare nel Paese se negativi al Covid ma gli spagnoli non possono spostarsi tra le regioni

(LaPresse) Inizia la settimana Santa e in Spagna iniziano ad arrivare i primi turisti stranieri, soprattutto tedeschi. “Siamo a disagio, siamo privilegiati” spiegano alcuni ragazzi. Le misure infatti hanno suscitato polemiche perché permettono agli stranieri di volare in Spagna ma non permettono ai cittadini spagnoli di muoversi nel Paese per via delle restrizioni anti Covid. “Ci sono delle contraddizioni, non puoi risollevare l’economia e intanto tenere tutto chiuso” spiegano altri turisti tedeschi. Negli ultimi giorni nella Costa del Sol sono arrivati soprattutto francesi, tedeschi e olandesi, che hanno dovuto sottoporsi ai test molecolari prima della partenza, per esibire un certificato di negavitià al Covid-19.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata