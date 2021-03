Riparte anche lo sport. Johnson: "Continuare a rispettare le regole"

In Inghilterra è iniziato l’allentamento delle misure restrittive dell’ultimo blocco dovuto al Covid-19 entrato in vigore all’inizio dell’anno, con famiglie e amici che potranno incontrarsi negli spazi all’aperto e con molti sport che saranno nuovamente consentiti. La giornata è stata ribattezzata ‘happy monday’. E domenica a Londra, per la prima volta da sei mesi, non si sono registrati decessi legati al coronavirus. Il primo ministro Boris Johnson ha invitato il pubblico alla cautela. “Tutti devono continuare a rispettare le regole e le misure sanitarie” ha avvertito il premier invitando i cittadini a farsi vaccinare. Johnson ha aggiunto che spera che l’allentamento “dia il via a una grande estate sportiva britannica”.

Con gli allentamenti, gruppi fino a sei persone, o di due famiglie, potranno riunirsi in parchi e giardini, mentre gli impianti sportivi all’aperto potranno riaprire. Anche gli sport di squadra organizzati, come i club di calcio per bambini, potranno ricominciare. Uno dei primi, se non il primo, a riaprire i battenti oggi è stato il Morley Hayes Golf Club, vicino a Derby, nell’Inghilterra centrale, per un torneo di beneficenza. Le altre parti del Regno Unito – Scozia, Galles e Irlanda del Nord – stanno adottando misure sostanzialmente simili. In Galles, sabato, migliaia di persone si sono riversate in spiaggia e in montagna, dopo che le autorità hanno revocato le restrizioni di viaggio in vigore da dicembre.

