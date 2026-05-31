Mondiali 2026, Argentina in partenza da Buenos Aires

(LaPresse) La nazionale argentina di calcio ha lasciato Buenos Aires per raggiungere gli Stati Uniti, dove completerà la preparazione in vista del Mondiale 2026, al via l’11 giugno. Decine di tifosi hanno salutato la squadra all’aeroporto, riservando un caloroso arrivederci ai campioni del mondo in carica. Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha confermato la presenza di gran parte del gruppo vincitore in Qatar, compreso Lionel Messi. Nella lista dei 26 convocati figurano infatti 17 protagonisti del titolo mondiale conquistato nel 2022.