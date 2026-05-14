Derby Roma, il Tar non decide: cosa succede ora

Il Tar del Lazio non ha deciso e ha rinviato il caso del derby di Roma, e delle altre partite a esso collegate, all’Avvocatura della Stato. L’obiettivo sarebbe quello di invitare le parti coinvolte, la Prefettura che ha disposto il rinvio del derby (inizialmente previsto alle 12.30 di domenica) a lunedì sera alle 20.45 per evitare la concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis al vicino Foro Italico, e la Lega di Serie A, che invece non vuole spostare la partita per non dover spostare anche altri quattro match che si devono giocare in contemporanea perché ci sono tutte squadre coinvolte nella lotta Champions, a trovare una soluzione condivisa. La Lega Serie A e la Prefettura, intanto, sono al lavoro per arrivare a un accordo che si attende entro sera.