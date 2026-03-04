Accesso Archivi

mercoledì 4 marzo 2026

Omofobia, il calciatore Jack Fletcher del Manchester United squalificato per 6 giornate

Jack Fletcher(AP Photo/Dave Thompson)
Il 18enne inglese: “Mi dispiace davvero per l’offesa pronunciata nella foga del momento”

Maxi squalifica per il centrocampista del Manchester United Jack Fletcher, sanzionato con sei giornate di stop per aver rivolto un insulto omofobo a un avversario in occasione della gara dello scorso 21 ottobre persa 5-2 contro il Barnsley nell’EFL Trophy. “Mi dispiace davvero per l’offesa pronunciata nella foga del momento – le scuse del calciatore 18enne, figlio della leggenda dei Red Devils Darren Fletcher, espulso nell’occasione – Capisco perfettamente che un linguaggio del genere sia inaccettabile e mi sono scusato immediatamente dopo la partita. E’ stato un momentaneo cedimento morale che non riflette assolutamente le mie convinzioni o i miei valori”. Fletcher è stato inoltre multato di 1500 sterline e dovrà frequentare un programma educativo obbligatorio in presenza.

