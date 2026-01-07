L’Inter batte 2-0 in trasferta il Parma nel match valido per la 19/a giornata di Serie A e resta al comando della classifica salendo a +4 sul Napoli e sul Milan, in campo domani sera a San Siro contro il Genoa. Dimarco sblocca il risultato al 42′ del primo tempo con un tiro da posizione defilata sul primo palo su sponda di Esposito, nella ripresa in pieno recupero in contropiede Thuram chiude i conti in una partita comunque dominata dai nerazzurri, al sesto successo consecutivo in campionato.
Serie A, Parma-Inter 0-2
