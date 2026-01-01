Chelsea, Maresca verso l’esonero: rapporto tecnico-club al capolinea

Enzo Maresca è a un passo dall’addio al Chelsea, e la decisione definitiva sul suo futuro dovrebbe essere presa oggi. Secondo i media britannici, non c’è garanzia che Maresca sarà in panchina domenica contro il Manchester City, dopo la rottura dei rapporti con il club. Secondo Sky Sports News Uk l’allenatore italiano rischia di perdere il lavoro visti i risultati deludenti, reduce da una vittoria in sette partite di Premier League in un contesto di tensione. Il contratto di Maresca scade nell’estate del 2029, con un’opzione del club per un ulteriore anno. Sempre secondo i media britannici il favorito per il dopo Maresca al Chelsea sarebbe il britannico Liam Rosenior, allenatore dello Strasburgo in Ligue 1, club di proprietà dello stesso gruppo che guida il Chelsea.