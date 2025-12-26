Premier League, Manchester United-Newcastle unica ‘Boxing Day’: il programma delle partite, dove vederle

Manchester United-Newcastle sarà l’unico match del Boxing Day, la tradizionale giornata di campionato della Premier League che si gioca nel giorno di Santo Stefano. Un classico delle festività per i tifosi inglesi, che quest’anno resteranno quasi a digiuno di calcio. La causa di questa scelta va ricercata nella espansione delle coppe europee che hanno ridotto gli slot in calendario, in una modifica più ampia che ha coinvolto anche la FA cup. La lega inglese ha comunque assicurato che il prossimo anno il numero di match del Boxing Day dovrebbe essere superiore, visto che il 26 dicembre cadrà di sabato. Nella giornata di oggi, dunque, andrà in scena solo la sfida tra i Red Devils e i Magpies.

I match dei prossimi giorni

Sabato 27 dicembre

Nottingham Forest-Manchester City

West Ham-Fulham

Brentford-Bournemouth

Liverpool-Wolverhampton

Arsenal-Brighton

Burnley-Everton

Chelsea-Aston Villa.

Domenica 28 dicembre

Sunderland-Leeds

Crystal Palace-Aston Villa

Cos’è il ‘Boxing Day’

Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, è da sempre sinonimo di Premier League. Mentre gli altri campionati europei si fermano per la sosta natalizia, in Inghilterra le squadre scendono in campo per il tradizionale Boxing Day. Ma quest’anno, andrà in scena un’unica partita. A Old Trafford si sfideranno i padroni di casa del Manchester United e il Newcastle, nell’anticipo del 18mo turno del campionato inglese. Proteste dei tifosi che non hanno mancato di sfogare la loro delusione sui social. L’organismo di governo del calcio inglese ha giustificato la scelta col calendario reso più congestionato dalle competizioni europee e dalla necessità di prolungare i periodi di riposo per i giocatori. Ma ha assicurato che il prossimo anno il numero di match del Boxing Day sarà superiore.

Dove vedere le partite

Venerdì sera alle 21 l’unica partita del Boxing Day Manchester United-Newcastle, live su Sky Sport Calcio. Sabato appuntamento con sette partite: alle 13.30 in scena Nottingham Forest-Manchester City (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K); alle 16 sarà la volta di Arsenal-Brighton (Sky Sport Uno), Liverpool-Wolverhampton (Sky Sport Calcio), Brentford-Bournemouth (Sky Sport Max), West Ham-Fulham (Sky Sport Mix) e Burnley-Everton (Sky Sport 251). Alle 18.30 la sfida tra Chelsea e Aston Villa (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Domenica alle 15 in campo Sunderland-Leeds (Sky Sport Calcio), mentre alle 17.30 chiude la giornata inglese il match Crystal Palace-Tottenham (Sky Sport Max e Sky Sport 4K).