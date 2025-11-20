De Laurentiis a processo per falso in bilancio

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis, è stato rinviato a giudizio dal Gup di Roma con le accuse di falso in bilancio per la compravendita dalla Roma del giocatore Kostas Manolas, avvenuta nel 2019 e alle presunte plusvalenze fittizie per l’acquisto di Victor Osimhen nel 2020 dal Lille.

Il processo inizierà il 2 dicembre del 2026. Le accuse dei pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano sono relative ai bilanci societari del 2019, 2020 e 2021. Rinviata a giudizio anche la società sportiva Calcio Napoli e Andrea Chiavelli.