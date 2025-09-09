Il Nottingham Forest ha esonerato l’allenatore Nuno Espírito Santo dopo che il suo rapporto con il proprietario del club si è deteriorato. “Il Nottingham Forest Football Club conferma che, a seguito di recenti circostanze, Nuno Espírito Santo è stato oggi sollevato dal suo incarico di allenatore”, ha dichiarato il club di Premier League in un comunicato diffuso lunedì sera. Il club “ringrazia Nuno per il suo contributo durante un periodo di grande successo al City Ground, in particolare per il suo ruolo nella stagione 2024-25, che sarà ricordato per sempre con affetto”.

Nottingham Forest Football Club confirms that, following recent circumstances, Nuno Espírito Santo has today been relieved of his duties as Head Coach.



The Club thanks Nuno for his contribution during a very successful era at The City Ground, in particular his role in the… pic.twitter.com/catCyeaeR4 — Nottingham Forest (@NFFC) September 8, 2025

La rottura col magnate Marinakis dietro l’esonero

Il club non ha rilasciato dettagli immediati su un sostituto come capo allenatore. Il Forest è decimo in classifica in Premier League con una vittoria, un pareggio e una sconfitta in vista della partita di questo fine settimana contro l’Arsenal, terzo in classifica. Nuno ha ammesso il mese scorso di essere preoccupato per la sicurezza del suo posto di lavoro a causa del peggioramento dei rapporti con il proprietario del club, il magnate greco Evangelos Marinakis. Il 51enne allenatore portoghese la scorsa stagione ha portato il Forest al settimo posto in Premier League, assicurandosi un posto in Europa per la prima volta in 30 anni.

Mourinho pronto a tornare in Premier League?

L’esonero di Nuno Espírito Santo ha riacceso le voci su un possibile ritorno in Premier League di José Mourinho. Nonostante le smentite iniziali, il nome dello Special One è emerso come uno dei candidati per la panchina dei Reds. Mourinho, recentemente esonerato dal Fenerbahçe dopo un inizio stagione deludente con l’eliminazione dai preliminari della Champions League, aveva già reso nota la sua intenzione di tornare in Inghilterra. Mourinho, con la sua esperienza internazionale e il suo passato in Premier League, rappresenterebbe una scelta di prestigio per rilanciare le ambizioni del club. Tuttavia, la decisione finale spetta a Marinakis, che dovrà valutare attentamente le opzioni disponibili per garantire un futuro di successo al Nottingham Forest.