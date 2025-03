La squadra di Inzaghi bissa il successo in Olanda. Ora la sfida con il Bayern Monaco

Dopo il successo 2-0 all’andata in Olanda, l’Inter ha battuto il Feyenoord per 2-1 anche nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri si qualificano così per i quarti dove troveranno il Bayern Monaco. Al Meazza Inter in gol nel primo tempo con Thuram all’8′, il pareggio olandese con Moder su rigore al 42. Il gol vittoria dei nerazzurri firmato da Calhanoglu al 51′, sempre dal dischetto.

