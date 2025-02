Le parole dell'esterno rossonero dopo l'espulsione con il Feyenoord e l'eliminazione dalla Champions

“Il calcio è imprevedibile: ci offre grandi gioie, ma anche momenti dolorosi. Oggi provo un’immensa frustrazione. Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in dieci e mi scuso con i tifosi che ci sostengono sempre”. In un post su Instagram il terzino del Milan Theo Hernandez chiede scusa pubblicamente all’indomani dell’eliminazione dei rossoneri dalla Champions League da parte del Feyenoord. Il giocatore francese è stato espulso in avvio ripresa, ricevendo il secondo giallo per simulazione e favorendo la rimonta degli olandesi. “Ma questo club è una famiglia e insieme ci riprenderemo. Rialziamoci tutti insieme. Io per primo. Forza Milan”, ha aggiunto.

