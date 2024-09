Gli azzurri si impongono con i gol di Frattesi e Kean

Seconda vittoria in altrettante partite di Nations League per l’Italia, che vince 2-1 contro Israele nel match disputato a Budapest e sale a sei punti nel girone. Frattesi sblocca il risultato al 38′ del primo tempo con un colpo di petto su cross di Dimarco, nella ripresa al 17′ raddoppia Kean dopo un tiro di Raspadori respinto da Gerafi. Nel finale, in pieno recupero, Abu Fani accorcia le distanze ma il risultato non cambia più.

