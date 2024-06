Imminente l'ufficialità. Per il fuoriclasse francese niente Olimpiadi

Kylian Mbappé diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid stasera. Lo ha confermato l’attaccante, ormai ex Psg, ad Emmanuel Macron durante la sua visita del presidente francese al ritiro dei Bleus a Clairefontaine. A svelarlo le immagini trasmesse da ‘Rmc’ che hanno catturato la conversazione tra i due al momento del saluto di Macron alla squadra. ‘Si annuncerà oggi?’, chiede il presidente al giocatore. ‘Stasera, stasera‘, la risposta di Mbappé. In ogni caso, sottolinea la stampa spagnola, l’attaccante è totalmente concentrato con la nazionale e non c’è l’intenzione di volare a Madrid e presentarsi al Bernabéu: non c’è fretta da parte di nessuna delle parti. Per la presentazione ufficiale l’opzione più probabile è quella di cercare una data successiva all’Europeo: si ipotizza il 15 o il 16 luglio, ma non ci sono riferimenti certi.

Niente Olimpiadi

La stella francese avrà tutto il tempo per presentarsi in forma al raduno con le merengues. Nonostante avesse manifestato il desiderio di rappresentare la sua nazionale alle Olimpiadi, infatti, Mbappé infatti non parteciperà ai giochi di Parigi: la conferma è arrivata a seguito dell’ esclusione dalla rosa provvisoria per i Giochi annunciata dal ct Thierry Henry. Ci saranno invece Warren Zaire-Emery e Bradley Barcola del Psg, così come l’attaccante veterano Alexandre Lacazette. A differenza della maggior parte degli eventi internazionali i club non sono tenuti a consentire ai propri giocatori di competere nei tornei olimpici maschili. Il Real Madrid aveva già avvertito la Federazione francese che non avrebbe dato il consenso a partecipare alle Olimpiadi a quei giocatori impegnati anche agli Europei, torneo che invece Mbappé giocherà con la nazionale di Didier Deschamps.

