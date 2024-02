Campione del mondo con la Germania, è stato stroncato da un arresto cardiaco

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 63 anni Andy Brehme, terzino dell’Inter dei record e perno della Germania di Beckenbauer. L’ex giocatore tedesco è stato stroncato da un arresto cardiaco nella sua casa di Monaco di Baviera. Brehme nasce ad Amburgo il 9 novembre 1960 e inizia da professionista nel Saarbrücken. Nel 1981 si trasferisce nel Kaiserslautern dove la sua carriera fa un salto di qualità. Nel 1986 va al Bayern di Monaco dove vince una Coppa di Germania e una Bundesliga prima di passare all’Inter nel 1988. In nerazzurro è uno dei protagonisti, con il connazionale Matthaus e campioni come Zenga e Bergomi, dell’Inter dei record di Trapattoni. Resta a Milano quattro anni in cui vince uno scudetto, una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa. Gli ultimi anni della sua carriera sono al Saragozza e ancora al Kaiserslautern dove vince un’altra Coppa di Germania e un’altra Bundesliga Brehme è stato anche uno dei protagonisti prima della Germania Ovest e poi della Germania unificata. Con la nazionale tedesca vince l’argento iridato nel 1986 e l’oro a Italia 90 segnando il rigore decisivo nella finale con l’Argentina

