Uno spintone a un giocatore ha scatenato l'ira dei compagni

Intervento della Polizia ieri sera allo stadio Sorrentini di Collemarino, in provincia di Ancona, per una rissa scoppiata tra i calciatori delle squadre Apd Colle 2006 di Ancona ed Europa Calcio Costabianca di Loreto, in campo per una partita di Seconda categoria. Giunti sul posto, i poliziotti hanno constatato che i tafferugli erano già terminati e che un giocatore si trovava all’interno dell’autombulanza del 118 per le cure a causa di dolori al labbro a seguito di un pugno ricevuto al volto.

Gli agenti hanno ascoltato l’arbitro e alcuni giocatori presenti per una prima ricostruzione dei fatti. È stato così appurato che, durante la partita, uno spintone dato da un giocatore nei confronti del suo avversario ha scatenato l’ira dei compagni e per reazione è stato sferrato un pugno al volto del portiere ospite. A seguito del cartellino rosso ai due giocatori coinvolti, al centro del campo si è scatenato un parapiglia con un giocatore caduto a terra con il labbro sanguinante, a causa di un pugno violento, per il quale è stato soccorso dai sanitari presenti e successivamente trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Una volta placati gli animi la partita è proseguita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata