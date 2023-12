Lo ha annunciato il presidente federale: le partite rinviate si giocheranno il 10 gennaio prossimo

In Turchia il massimo campionato di calcio ripartirà il 19 dicembre prossimo. Lo ha annunciato il presidente federale Mehmet Buyukeksi, dopo la sospensione decretata all’indomani dell’aggressione all’arbitro Halil Umut Meler da parte del presidente dell’Ankaragucu Faruk Koca. Il presidente della TFF ha inoltre precisato che le partite della settimana rinviata si giocheranno il 10 gennaio prossimo. “Halil Umut Meler per noi non è solo un arbitro, è un arbitro di cui siamo orgogliosi a livello internazionale. È un buon padre di famiglia e una brava persona. Niente può dire più della foto dell’arbitro trascinato a terra con entrambe le mani sulla testa mentre viene preso a calci crudelmente. Grazie a Dio si sta riprendendo. Come sapete, è stato dimesso. Si è riunito con il suo bambino di 12 giorni Ege e la sua famiglia. Dio non permetta che provi di nuovo un dolore simile”, ha dichiarato il presidente del TFF, Mehmet Buyukeksi.

