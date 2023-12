Foto d'archivio

Al momento non risultano feriti. La partita è terminata 1-1

Un gruppo di circa 40 tifosi del Bologna a bordo di un pullman scortato da personale della Polizia di Stato è stato colpito da alcuni sassi lanciati da ultras del Lecce nei pressi dello Stadio. L’intervento tempestivo del massiccio dispositivo predisposto per i servizi di ordine pubblico ha consentito ai tifosi del Bologna di raggiungere il proprio settore. Tra di loro nessun ferito. Il personale della Digos sta procedendo ad effettuare attività infoinvestigativa per l’identificazione degli autori.

Finisce 1-1 l’anticipo delle 12.30 della 14esima giornata di Serie A tra Lecce e Bologna. Partita segnata da un finale incredibile con i salentini che hanno raggiunto la squadra di Thiago Motta al 100′ grazie a un rigore segnato da Piccoli e assegnato dopo consulto Var per un fallo sul portiere giallorosso Falcone che si era lanciato in avanti nel disperato tenativo di trovare il pareggio. Gli ospiti si erano portati in vantaggio al 68’grazie a una punizione di Lykogiannis. Con questo successo il Bologna si porta a quota 22 punti in classifica, il Lecce fa un piccolo passo in avanti e va a 16 punti.

