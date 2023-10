Domani la sfida dei Magpies contro il Crystal Palace

Sandro Tonali “si è allenato due volte questa settimana con noi è disponibile e può giocare”. Lo ha detto l’allenatore del Newcastle Eddie Howe la stampa alla vigilia della sfida che vedrà impegnato i Magpies domani contro il Crystal Palace. “Ha avuto un paio di settimane molto difficili e ha avuto a che fare con molte cose – ha detto ancora Howe -. Da quello che vedo si sta gestendo molto bene e sta affrontando fortemente le sue emozioni ma dovrò fare una chiamata. Devo riportarlo al calcio e a cosa sta dando in campo per cercare di prendere la decisione migliore per la squadra.Per me la parte più importante di tutta questa vicenda è Sandro e il suo benessere. Ci sentiamo come una società di calcio, subito, è stato per tirargli le braccia intorno e proteggerlo per dargli l’amore e il sostegno di cui ha bisogno per trovare soluzioni ai problemi che ha” ha concluso il manager.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata