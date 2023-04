Notte agitata per i rossoneri alla vigilia del match di Champions

Notte agitata per i giocatori del Milan alla vigilia del match di ritorno dei quarti di Champions League contro il Napoli. I tifosi azzurri hanno provato a disturbare il sonno della squadra di Pioli con cori, clacson, botti e fuochi d’artificio sotto l’hotel dove alloggiano i rossoneri. La partita è in programma questa sera alle 21 al ‘Maradona’; si riparte dal successo del Diavolo per 1-0 dell’andata.

