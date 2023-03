“Quest’estate quando aveva perso giocatori importanti e aveva preso due giocatori forti, ma non ancora così conosciuti, era difficile prevedere che il Napoli potesse fare questo campionato. Poi ha dimostrato grandissima forza, qualità e continuità. Ma come tutte le squadre nessuno è perfetto, nessuno è imbattibile”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ritirando il premio ‘Amico dei bambini…un esempio per loro’ in occasione della presentazione del 18esimo torneo Amici dei bambini, questa sera a Milano. “Onestamente”, ha concluso Pioli, “in Champions avrei preferito non incontrare un’italiana, ma ce la giocheremo”.

