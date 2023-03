Foto da Instagram

E' accaduto all'Athletic Brighela Calcio: lo striscione recitava 'Cimitero Mediterraneo, basta morti in mare'

Esprimono solidarietà alle vittime di Cutro con uno striscione in campo e vengono multati. Sono i ragazzi dell’Athletic Brighela Calcio, squadra bergamasca di terza categoria. “Il pomeriggio è comunque cominciato rimarcando la posizione dell’Athletic Brighéla e della squadra River Negrone sulle questioni umane che da troppo stanno caratterizzando il nostro paese in modo negativo. Dopo quella che i nostri politici seguitano a chiamare “tragedia” ed è invece risultato di scelte ben precise, ribadiamo che noi non ci stiamo” si legge sui social della squadra in un post qualche giorno fa.

“Cimitero Mediterraneo, basta morti in mare” si leggeva sullo striscione.

La squadra sarebbe stata sanzionata: “Dagli atti ufficiali di gara, supportati dal supplemento di rapporto, è emerso che, prima dell’incontro, il capitano della società A.S.D. Athletic Brighela, sig. Pietro Rota, chiedeva al Direttore di gara di essere autorizzato a introdurre ed esporre sul terreno di gioco uno striscione, a detta dello stesso non a contenuto politico. Di contro, l’Ufficiale di gara, non autorizzava la richiesta. Dopo aver regolarmente fatto ingresso sul terreno di gioco, al capitano dell’A.S.D. Athletic Brighela veniva consegnato il predetto striscione dai tesserati posizionatisi sulla propria panchina, non individuati a referto dall’arbitro. Lo striscione, a quel punto, veniva esposto al pubblico per una ventina di secondi da tutti i calciatori della citata società, ma non da quelli del A.S.D. River Negrone, disattendendo così le indicazioni dell’Ufficiale di gara.

Per l’effetto, tutto ciò premesso, questo G.S. P.Q.M. DELIBERA

– di infliggere alla società A.S.D. Athletic Brighela l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00, art. 2, comma 2, C.G.S., Determinazione dell’Osservatorio Nazionale Sulle Manifestazioni Sportive n.14/2007 del 08 marzo 2007 e ss.); – di infliggere alla società A.S.D. Athletic Brighela l’ammenda di euro 50,00 (cinquanta/00) per responsabilità oggettiva;

– di inibire il dirigente accompagnatore e allenatore della società A.S.D. A.S.D. Athletic Brighela, sig. Cattaneo Luigi fino al 24.03.2023;

– di inibire il capitano della società A.S.D. Athletic Brighela, sig. Pietro Rota, fino al 23.04.2023″.

