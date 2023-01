Manita della squadra di Gasperini che nel prossimo turno di affronterà l'Inter

L’Atalanta si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia battendo per 5-2 lo Spezia al Gewiss Stadium di Bergamo. Nel prossimo turni i nerazzurri di Gasperini affronteranno l’Inter. Partita spettacolare e ricca di gol nel primo tempo: Atalanta in vantaggio dopo 10′ con una zampata vincente di Lookman su angolo deviato da Scalvini. L’attaccante nigeriano raddoppia dopo due minuti con un bel diagonale dopo uno scambio al limite con Zapata. Lo Spezia accorcia le distanze al 14′ con un destro vincente di Ekdal. Al 26′ ancora Atalanta in gol con Hateboer, bravo ad inserirsi da dietro e a battere Zovko su assist di Zapata. Prima dell’intervallo i liguri accorciano di nuovo le distanze con Verde in mischia, su assist di Kovalenko. Nella ripresa si scatena il neo entrato Hojlund, autore del 4-2 al 72′ con un micidiale sinistro sotto la traversa su assist filtrante di Muriel. Il giovane attaccante scandinavo provoca, infine, anche il 5-2 con un delizioso pallonetto che scavalca il portiere deviato inavvertitamente da Ampadu nella propria porta.

