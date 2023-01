Il club inglese ha raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid sulla base di un prestito oneroso fino a giugno per 11 milioni di euro

È fatta per il passaggio di Joao Felix al Chelsea. L’attaccante portoghese si trova a Londra per sostenere le visite mediche con la sua nuova squadra. Il club inglese ha raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid sulla base di un prestito oneroso fino a giugno per 11 milioni di euro.

