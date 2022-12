In ottica calciomercato l'attaccante portoghese è nel mirino del Chelsea

Il futuro di Joao Felix nella seconda parte della stagione rimane incerto. Tutto sembra portare a un cambio di scenario per l’attaccante portghese ma l’Atletico Madrid non avrebbe intenzione di vendere il giocatore, una scommesa del club negli anni più recenti. L’ipotesi di un prestito però non è da escludere. La prima opzione, secondo quanto rimbalza dai media britannici è il Chelsea, che potrebbe ingaggiare Joao Felix per i prossimi mesi ma i Blues proporranno anche di acquistare l’attaccante.

