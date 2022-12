Il ct della Francia all'intervallo della finale: "Loro stanno giocando una c…o di finale, noi no"

Hanno fatto il giro della rete le immagini del duro sfogo del ct della Francia, Didier Deschamps, contro la sua nazionale nell’intervallo della finale mondiale contro l’Argentina. “Sapete la differenza tra noi e loro? Loro stanno giocando una c…o di finale, noi no“, ha urlato l’ex centrocampista ai suoi negli spogliatoi. I Bleus, che in quel momento stavano perdendo 2-0, avrebbero rimontato per pareggiare grazie ai gol di Kylian Mbappe, per poi finire sconfitti ai rigori dall’Albiceleste.

